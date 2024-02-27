Приложения двух подсанкционных российских компаний исчезли из AppStore Приложения «СБПэй» и «Автодор» исчезли из AppStore

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!», а также сервис «Автодор», предназначенный для оплаты проезда по федеральным трассам России, исчезли из магазина приложений AppStore, убедился NEWS.ru. Обе компании попали в санкционные списки США.

Министерство финансов США ввело новый пакет санкций против России 23 февраля. В американский SDN-лист («специально назначенные лица») попала Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир». НСПК принадлежит Центробанку и владеет приложениями «СБПэй» и «Привет!»

В свою очередь «Автодор» попала в санкционные списки США в сентябре 2023 года. Одноименный сервис государственной компании был предназначен для оплаты проезда по платным дорогам России и пополнения счета транспондера T-pass. Это приложение теперь недоступно не только в AppStore, но и в Google Play.

В НСПК ранее заявили, что санкции США не окажут никакого влияния на работу платежных сервисов на территории России. Там заверили, что обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме.