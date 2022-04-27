Приложение Utair исчезло из App Store Мобильное приложение Utair удалили из App Store

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильное приложение авиакомпании Utair исчезло из App Store следом за «Аэрофлотом». Перевозчик пока никак не прокомментировал ситуацию. При этом пользователи телефонов на платформе Android скачать его пока могут.

Ранее стало известно об удалении приложения «Аэрофлота». В пресс-службе авиаперевозчика посоветовали гражданам не переустанавливать приложение, потому что повторно скачать из App Store его уже не получится.

26 февраля Евросоюз запретил поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Соответствующие санкции были введены в ответ на военную спецоперацию, которая Россия развернула на территории Украины.