Приложение российского банка перестало работать В работе приложения Альфа-банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Альфа-банка вечером 22 апреля наблюдается сбой. При попытке входа в сервис выдают ошибку. Кроме того, не работает официальный сайт кредитного учреждения. Об этом свидетельствуют данные портала «сбой.рф».

Согласно информации сервиса, по состоянию на 19:58 по московскому времени зафиксировано 8568 жалоб пользователей. Сообщения об ошибках в работе приложения больше всего поступает от жителей Москвы (36%), Санкт-Петербурга (15%), Свердловской области (6%), Краснодарского края (5%) и Нижегородской области (4%).

Сервер с указанным именем хоста не удалось найти, — следует из сообщения в мобильном приложении.

В официальной группе в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба Альфа-банка объяснила, что сбой связан с техническими работами. В организации клиентам принесли извинения за неудобства и заверили, что скоро сервисы заработают.

Ранее приложение Газпромбанка перестало быть доступным для скачивания в AppStore. В пресс-службе кредитного учреждения объяснили, что уже установленные версии приложения работают как раньше. Новым клиентам рекомендуют воспользоваться интернет-банком. Газпромбанк отметил, что ведет активную работу по возвращению приложения в магазин Apple.