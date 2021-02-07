Приложение «Путешествую без COVID-19» стало доступно для скачивания

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В магазинах приложений AppStore и Google Play появилось мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». Оно создано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри объединения в условиях пандемии коронавируса.

В описании говорится, что приложение позволяет находить поблизости лаборатории для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием по странам ЕАЭС. При пересечении границы необходимо показать QR-код контролёру, пишет РИА Новости.

После установки приложения на смартфон, там следует включить геолокацию, отсканировать паспорт, с которым пользователь путешествует, выбрать страны отправления и прибытия, и лабораторию, где путешественник намерен сдавать анализы.

В лаборатории пользователю предложат подписать согласие на исследование и получение результатов в приложении. После получения данных можно отправляться в поездку.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал ЕАЭС использовать приложение для путешествия в пандемию. По словам Мишустина, чтобы въехать в Россию с территории Армении или Белоруссии, нужно всего лишь загрузить это приложение.