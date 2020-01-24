https://static.news.ru/photo/e0984e72-3eb4-11ea-9e16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В разделе «Новости» российского AppStore самым популярным стало приложение для официального сайта главы государства «Президент России».

Разработчик приложения Руслан Балкаров рассказал, что изначально создал приложение для себя, чтобы читать новости через него. Однако потом решил выложить его в общий доступ. Мужчина отметил, что сделал приложение платным не для того, чтобы заработать, а чтобы пользователи могли поддержать его проект.

Стараюсь поддерживать свои приложения, в том числе и это, когда появляется свободное время. Если бы от правительства пришёл заказ на такое приложение, то я бы с удовольствием его рассмотрел и сделал бы его ещё лучше, — подчеркнул Балкаров в интервью Znak.com.

По данным AppStore, приложение было запущено в мае 2015 года. Обновление для него выходило всего один раз — четыре года назад.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин пообещал поддержать проект Общероссийского народного фронта по созданию мобильного приложения «Помощь для ветеранов».