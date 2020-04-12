Приложение по выдаче пропусков на карантине не распространяется на Москву

https://static.news.ru/photo/d32bbe4e-7ce5-11ea-a9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильное приложение «Госуслуги коронавирус», выпущенное Минкомсвязи, работает в тестовом режиме. Его действие не распространяется на Москву, сообщили в ведомстве.

В столице будет работать собственная платформа, передаёт ТАСС.

Сервис предназначен для предоставления востребованных во время пандемии коронавируса сервисов. Каждый регион за исключением Москвы может адаптировать его под свои условия.

Как писал NEWS.ru, российское приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» появилось в магазинах App Store и Play Market. Оно позволяет получить индивидуальные QR-коды для выхода из дома во время самоизоляции.

Пользователям предлагается авторизоваться через аккаунт в «Госуслугах». Приложение запрашивает анкетные данные и адрес фактического проживания, а также требует сделать несколько фотографий. Также приложение уточняет методом опроса, нет ли у пользователя симптомов ОРВИ.