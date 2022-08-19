Приложение Okko исчезло из App Store

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приложение онлайн-кинотеатра Okko исчезло из магазина для устройств на платформе iOS App Store, сообщили ТАСС в пресс-службе видеосервиса. Причины его удаления устанавливаются.

Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что уже установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме.

Ранее мобильное приложение Сбербанка на платформах iOS и Android исчезло из официальных магазинов. При этом, как сообщили в «Сбере», установленные ранее приложения работают, ограничений по их использованию нет. В банке отметили, что удалять установленные приложения не нужно.

19 июля ФАС РФ признала, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке и ограничивает конкуренцию. Ранее корпорация уже получала предупреждение и стала фигурантом уголовного дела. Ей грозит штраф, размер которого определят в ходе административного расследования.