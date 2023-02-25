Приложение еще одного российского банка удалили из AppStore и Google Play Мобильное приложение МТС Банка пропало из AppStore и Google Play

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Мобильное приложение МТС Банка исчезло из AppStore и Google Play, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. Клиентам пояснили, что ранее установленное приложение будет работать по-прежнему. Тот, кто не успел его установить, может скачать приложение с сайта банка или в RuStore.

Мобильное приложение МТС Банка пропало из App Store и Google Play, — говорится в сообщении.

Кроме того, в кредитной организации напомнили, что для удобства владельцы смартфонов на платформе IOS могут установить на главный экран иконку онлайн-банка, которая быстро перенаправит в браузер.

Заранее сделали его настолько удобным, чтобы вы могли пользоваться привычными сервисами как и раньше, — добавили в банке.

24 февраля Минфин США сообщил об очередном расширении санкций в отношении России. В черный список попали 22 физических лица и 83 юридических. В числе последних оказался и МТС Банк.

Ранее сообщалось, что из App Store были удалены приложения Россельхозбанка и Росбанка. В кредитных организациях рассказали пользователям об альтернативных решениях.