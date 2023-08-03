Приложение для оплаты покупок в Турции появилось в Google Play и AppStore Россияне могут оформить виртуальную карту для оплаты покупок в Турции в приложении Letim

Фото: shutterstock.com

Приложение Letim, позволяющее оплачивать покупки в Турции, появилось в магазинах AppStore и Google Play, сообщает издание «Коммерсант». С помощью сервиса россияне могут выпустить виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, с которой можно снимать деньги с банкомата. Пополнить виртуальный кошелек можно с помощью системы быстрых платежей (СБП).

Оформить виртуальную карту можно исключительно при наличии заграничного паспорта, скан которого необходимо отправить банку. Через систему быстрых платежей ее можно пополнить на сумму, не превышающую 850 тысяч рублей. Вернуть деньги на счет в российском банке можно только полностью. Получить физическую копию карты нельзя, так как приложение не открывает счет в турецком банке, а лишь создает электронный кошелек.

Представители компании-разработчика приложения Letim подчеркнули, что в дальнейшем его функционал будет расширен. Предполагается, что через несколько месяцев пользователи смогут оплачивать покупки с помощью NFC. Также им предоставят возможность совершать онлайн-операции.

Популярные среди российских туристов страны также продолжают принимать карты отечественной платежной системы «Мир». Такие карты работают в Армении, Абхазии, Белоруссии, Казахстане и Вьетнаме. В Турции воспользоваться таким средством оплаты можно лишь в отелях, сотрудничающих с российскими туроператорами.