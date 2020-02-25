https://static.news.ru/photo/926f507a-57c2-11ea-949c-fa163e074e61_660.jpg Дарья Асламова Фото: Дарья Асламова/facebook.com

Корреспондентка «Комсомольской правды» Дарья Асламова оказалась на строгом карантине после возвращения из рабочей поездки в Китай.

По словам женщины, в аэропорту под натиском сотрудников ей пришлось подписать постановление главного врача. Только на следующий день она поняла, что теперь ей две недели нельзя будет выходить из дома, посещать работу, общественные места, а также контактировать с третьими лицами, кроме совместно с ней проживающих.

За нарушение карантинного режима корреспондентку ждут не только административные штрафы, но и уголовная ответственность, пишет «Ридус».

Асламова считает, что такие жёсткие меры по «домашнему аресту» прибывших из КНР людей в своих квартирах московские власти приняли для экономии на их содержании в больницах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за угрозы распространения коронавируса постановления столичных властей о двухнедельной изоляции получили около 2,5 тысячи человек, писал NEWS.ru.