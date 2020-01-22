https://static.news.ru/photo/09d5be34-3d3c-11ea-bccc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pulkovo Airport St. Petersburg/facebook.com

Госпитализированный с симптомами ОРВИ в Санкт-Петербурге 22 января китайский студент находился в городе уже неделю.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу. По её данным, гражданин КНР прибыл в РФ неделю назад. Он почувствовал себя плохо только 22 января и сразу обратился к врачам.

Второй случай зарегистрирован сегодня. Это гражданин КНР, который прибыл в Санкт-Петербург ранее - неделю назад, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

В Роспотребнадзоре отметили, что студент сейчас находится в инфекционной больнице им. С. П. Боткина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что у гражданина Китая, ранее госпитализированного в Пулково, в ходе исследований не было обнаружено следов коронавируса.