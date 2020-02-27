Все рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Alitalia, прилетающие из Италии, с 1 марта будут обслуживаться в терминале F аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Там уточнили, что вылетающие пассажиры будут обслуживаться в прежнем режиме.
Такие меры связаны с усилением безопасности транспортного узла из-за эпидемии коронавируса,
Как писал NEWS.ru, после вспышки заболевания в Китае аналогичное изменение режима полётов было введено для рейсов из этой страны.
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