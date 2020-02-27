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Число не обеспеченных жильём ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в России на 20 января 2020 года составляет 220 человек. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Старшинов со ссылкой на данные Минстроя страны.

Парламентарий направил запрос в ведомство с просьбой уточнить количество нуждающихся в улучшении жилищных условий. По словам Старшинова, количество нуждающихся в жилье граждан этой категории увеличилось за полтора года со 106...