Прилепину предстоит третья операция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Российскому писателю и общественному деятелю Захару Прилепину предстоит еще одна операция, сообщила его пресс-служба на странице «ВКонтакте». Состояние публициста остается стабильным, но он находится в палате интенсивной терапии.

Захару Прилепину предстоит еще одна операция. Состояние Захара остается стабильным, — сообщила пресс-служба.

Врачи приняли решение о третьей операции после консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами. Прилепин останется в палате интенсивной терапии до оперативного вмешательства.

6 мая в Нижегородской области автомобиль писателя подорвался на противотанковых минах, приведенных в действие дистанционно. Прилепин выжил, но получил ранения и переломы. Его друг Александр Шубин, с которым он ехал в автомобиле, погиб на месте. Писатель позднее сообщил, что за рулем машины был именно он, а Шубин сидел на пассажирском кресле.

9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал первое видео с Прилепиным после покушения. 12 мая писатель рассказал, что его повторно прооперировали. По его словам, операция длилась четыре с половиной часа.