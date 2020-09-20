Прилепин упрекнул музыкантов РФ за поддержку протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1cb3369e-fb4b-11ea-86ee-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Писатель Захар Прилепин негативно отреагировал на новость о том, что российские музыканты будут участвовать в концерте в поддержку граждан Белоруссии.

Мои-то ненаглядные. Исстрадались все. Как там народ Белоруссии. Не бомбят ли его. Не убили ли там из пушек и самолётов триста детей. Не разрушили ли бомбёжками целые улицы. Не жгут ли людей, запертых в административных зданиях. Не отстреливают ли писателей на улицах, — написал руководитель партии «За правду!» в Facebook.

Он намекнул на то, что события на Украине, которые начались несколько лет назад, были намного страшнее.

Концерт пройдёт 28 сентября в одном московском клубе. На нём выступят музыкант Андрей Макаревич, вокалист группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин, поэт Леонид Каганов и другие.

Акции протеста несогласных с итогами президентских выборов не стихают в Белоруссии с 9 августа. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по выходным. Сегодня протестующие намереваются пройти «маршем справедливости» по центру столицы, чтобы принести к зданию Верховного суда портреты чиновников, которые, по их мнению, подлежат трибуналу. Аналогичные акции проходят и в других городах республики.

Ранее российские звёзды поучаствовали в записи песни в поддержку Лукашенко. Новый трек, помимо слов о том, что граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе», содержит цитату белорусского лидера, которая прозвучала во время послания лидера республики к народу и парламенту в начале августа. Тогда Лукашенко сказал, что «любимую не отдают». Песня получила именно такое название.

Как писал NEWS.ru, автор песни и клипа «Любимую не отдают» Евгений Олейник, создавший композицию в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказал, почему в ролике приняли участие артисты из России.