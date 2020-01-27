https://static.news.ru/photo/9be35b7a-412d-11ea-9fb8-fa163e074e61_660.jpg Отец Всеволод Чаплин Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Протоиерей Всеволод Чаплин накануне своей смерти отправил письмо писателю Захару Прилепину. Об этом сам литератор сообщил на своей странице в Facebook.

Вчера вечером (26 января. — NEWS.ru) протоирей Всеволод Чаплин написал мне письмо. Предложил работать вместе, сотрудничать — быть, в общем, — делать дело. Возможно, это было последнее его письмо, — поделился Прилепин.

Чаплин умер на 52-м году жизни. Прихожане рассказали, что он сидел на лавочке у храма, ему неожиданно стало плохо и он больше не пришёл в сознание.

Ранее журналист Александр Невзоров заявил, что протоиерей Всеволод Чаплин вёл двойную жизнь. По его словам, священник писал фантастику под псевдонимом Аарон Шмайер. Его книги были удостоены нескольких литературных премий, писал NEWS.ru.