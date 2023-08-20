Прилепин предложил поставить памятник Дугиной в Киеве в отместку Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин предложил поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве. Он заявил, что за Дугину необходимо ответить достойно.

Даша Дугина. Прошел год <...>. Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней — мало, — написал Прилепин в Telegram-канале.

Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ сообщила, что это было убийство, за которым стоят украинские спецслужбы, а исполнителем выступила украинка Наталья Вовк.

Ранее правозащитники Иван Мельников и Мира Тэрада призвали проверить экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина на непосредственную причастность к убийству журналистки Дарьи Дугиной и получение взятки. Активисты обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой переквалифицировать обвинение фигуранту дела.

По словам Мельникова, сейчас Рыбину не вменяют тяжкие статьи. Экс-сотрудник ГИБДД обвиняется в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.