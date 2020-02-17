https://static.news.ru/photo/ebc8728e-518f-11ea-bd0b-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Российский писатель Захар Прилепин отреагировал на письмо прозаика из Германии Вольфа фон Фихтенберга, которое тот отправил российским журналистам. В своём послании немец отблагодарил советский народ за освобождение Европы от фашизма. Как отмечает Фихтенберг, в настоящее время Запад чрезмерно много внимания уделяет роли США в победе над Гитлером, не говоря при этом о заслугах СССР.

Прилепин назвал обращение писателя проявлением гражданской смелости и поблагодарил коллегу за письмо, обращаясь к нему по имени и на «ты». По словам прозаика, сейчас нужно обладать храбростью, чтобы открыто называть определяющим вклад русских в победу «в самой страшной войне в истории человечества».

Надо, как говорится, поднять забрало и сказать: «Русские — они молодцы!» Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявляли люди, утверждавшие, что владеть рабами — это плохо, что Земля не стоит на китах, что Земля всё-таки вертится, ну и так далее, — цитирует Прилепина RT.

Российский писатель подчеркнул: в настоящий момент нужно постоянно отвечать на распространение лживой информации о Великой Отечественной войне. Ведь сейчас, заявил литератор, зло «не носит свастику и делает вид, что отстаивает идеалы свободы».

Ранее NEWS.ru писал, что чешский военный эксперт Мартин Коллер обвинил «немецкое руководство» Европейского союза в желании стереть память о преступлениях Германии во Второй мировой войне. Историк считает, что антироссийская пропаганда и приуменьшение роли СССР в победе над нацистами — часть этого плана.