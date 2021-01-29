Прилепин ответил Стрелкову на обвинения в пиаре на теме Донбасса

https://static.news.ru/photo/32d3cc70-62ea-11eb-876c-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Денис Гришкин​/АГН «Москва»

Писатель и председатель партии «За правду» Захар Прилепил отверг все обвинения, высказанные в его адрес бывшим министром обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорем Стрелковым (Гиркиным).

Экс-министр ранее заявил, что Прилепин никогда не был на передовой конфликта в Донбассе, но при этом «пиарился» на этой теме. По словам Стрелкова, писатель приехал в регион, когда там стало спокойнее.

Прилепин в беседе с изданием «Политика сегодня» подчеркнул , что всё сказанное Стрелковым не соответствует действительности. Писатель рассказал, что батальон под его командованием нёс потери, в течение двух лет занимая позиции в районах Коминтерново, Горловки, горы Дерзской. Прилепин отметил, что провёл на передовой больше времени, чем Стрелков.

Игорь Иванович — это трагедия русского человека, русского офицера, который сам себя загнал в определённую ситуацию и таким образом продолжает дискредитировать своё имя, — охарактеризовал оппонента писатель.

Прилепин сравнил свой конфликт с бывшим министром обороны ДНР с гипотетической ссорой красногвардейцев Чапаева и Котовского. Писатель указал, что ситуация играет на руку «украинским недругам».

Как сообщал NEWS.ru, Прилепин объявил о своём намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.