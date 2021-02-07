Прилепин объяснился за критику в адрес Путина

https://static.news.ru/photo/07b8241c-6940-11eb-9df6-96000091f725_660.jpg Захар Прилепин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Писатель Захар Прилепин ответил «госпатриотам», критикующим его за высказывания в адрес отдельных политиков, в том числе президента России Владимира Путина. Он отметил, что его взгляды не менялись и он всегда говорил то, что думал, независимо от политической конъюнктуры.

В отличие от 90% политических элит в России, я всю жизнь исповедую одни и те же взгляды. С 1996 года я состоял в Национал-большевистской партии, ставившей цель построения в России агрессивного, милитаристского, имперского, левого государства. На первый свой митинг [против распада СССР] я вышел в 1991 году, с 1996 года публикуюсь как политический публицист и вот уже четверть века говорю одно и то же, — написал Прилепин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что всегда являлся сторонником патриотических и имперских идей, даже в те времена, когда это было «катастрофически немодно». Прилепин также опроверг слухи о том, что он учился в США, был на Болотной площади во время протестов 2010 года, а также дружил с Борисом Немцовым.

«Прилепин критиковал Путина». Ну и что? Критиковал. Я вообще имею дурную привычку говорить то, что думаю, а не то, что выгодно, — подытожил писатель.

Ранее Прилепин заявил, что президент России является единственным либералом в Европе. По его словам, такие мысли приходят в голову, «глядя на всё происходящее». При этом какие именно события мирового или континентального масштаба привели литератора к такому выводу — неизвестно.

Как передавал NEWS.ru, Захар Прилепин поддержал вывод из Уголовного кодекса ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».