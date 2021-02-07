Прилепин объяснил, почему «изменил» оппозиции

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Писатель Захар Прилепин объяснил, почему он «изменил» оппозиции и встал на сторону государственной власти страны.

В своём Telegram-канале Прилепин рассказал, что некоторое время назад во время выступления его спросили, почему он раньше был в оппозиции, а теперь изменил взгляды. По словам писателя, у него возникло ощущение, что его собеседник «родился сегодня утром и весь мир для него в новинку».

Когда я был в оппозиции — на российском телевидении авторские программы вели Савик Шустер и Евгений Киселёв, а также Виктор Ерофеев и Николай Сванидзе, российской политикой заведовал Глеб Павловский, Илларионов сидел в Кремле, а наши спецслужбы сдавали нацболов, ехавших в Прибалтику заступаться за советских ветеранов, которых прибалты сажали в тюрьмы, прибалтийским коллегам, — написал Прилепин.

Один из бывших руководителей НТВ Евгений Киселёв, а также экс-ведущий этого телеканала Савик Шустер в настоящее время живут и работают на Украине. Экономист и бывший советник президента РФ Андрей Илларионов проживает в США. Все они, как и прочие упомянутые Прилепиным, имеют прозападнические взгляды.

Также писатель напомнил и про бывшего заместителя главного редактора МК Айдера Муждабаева, который в настоящее время также живёт на Украине, где якобы борется за права крымских татар и грозит смертью бывшим коллегам в соцсетях.

Само же МК, как и 90% российских СМИ, по словам Прилепина, ничем не отличались от нынешнего телеканала «Дождь».

Так было. Жаль, что многие ни черта не помнят, — резюмировал писатель.

Ранее NEWS.ru писал, что Прилепин назвал Путина «единственным истинным либералом» в Европе.