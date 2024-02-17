Прилепин считает, что гражданская война повсюду Прилепин словами о гражданской войне оценил новости об иноагенте Наринской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель, офицер Росгвардии Захар Прилепин обратил внимание, что литературного критика Анну Наринскую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) признали иноагентом, в то время как ее отец писатель Евгений Рейн занимает активную патриотическую позицию и поддерживает президента РФ Владимира Путина. В связи с этим Прилепин выразил мнение, что гражданская война повсюду.

Захар Прилепин напомнил, что Евгений Рейн является известным русским советским классиком, который дружил с поэтом Иосифом Бродским и многими другими деятелями литературы. Сейчас же он выступает на фестивале «Таврида» в Крыму, является активным патриотом и высказывается в поддержку правительства своей страны.

Вчера признали иноагентом литературного критика Анну Наринскую <...>. А вы говорите — «гражданская война». Вы говорите — «Сырский и его семья». Гражданская война повсюду. Как в рассказах Шолохова. Дочка восстала на внучку, папа на дочку, внучка на Жучку, — написал он.

Ранее стало известно, что Минюст РФ расширил список иностранных агентов, в него попали: бизнесмен Олег Тиньков, актер Никита Кукушкин, журналист Анна Наринская, профессор РАН Юлия Синеокая и директор одной из правозащитных организаций Аслан Арцуев. Известно, что все они проживают не на территории России.