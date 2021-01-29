Комаровский объяснил, почему умерших от COVID-19 хоронят в закрытых гробах

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что похороны умерших от коронавируса проводятся в закрытых гробах не из-за риска заражения здоровых людей инфекцией.

Похороны человека с коронавирусом опасны только тем, что родственники, которые толпятся возле гроба, нарушают социальную дистанцию. Сам умерший никого заразить не может, — рассказал доктор в ролике на YouTube.

По словам Комаровского, запрет на прощания с умершими и закрытые гробы лишь отражают то, что власти не проводят разъяснительную работу с людьми. Он пояснил, что на похоронах необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Ведущий добавил, что способность больных заражать других снижается уже через 4-5 дней с начала проявления симптомов, становясь минимальной. А сам факт похорон и нахождение рядом с умершим не несёт никакого дополнительного риска заразиться.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус в течение нескольких дней может сохраняться в тканях умершего, поэтому на похоронах следует избегать прямых тактильных контактов с телом. В ведомстве пояснили, что COVID-19 не исчезает одновременно со смертью больного. В течение нескольких дней он, вероятно, может сохраняться в тканях. Поэтому на похоронах следует соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом, писал NEWS.ru.