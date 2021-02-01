Прилепин высказался за упрощение процедуры согласовывания митингов

https://static.news.ru/photo/dddbd11c-649d-11eb-bcd5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Писатель и председатель партии «За правду» Захар Прилепин выступил за упрощение процедуры согласовывания митингов при «ужесточённой системе работы» с несогласованными акциями.

Я думаю, что есть простой достаточно выход — делать упрощённую систему согласования митингов и ужесточённую систему работы с несогласованными митингами. То есть у молодых людей должно быть огромное количество и возможностей выступать, пикетировать, ходить с плакатами, приходить к ведомственным зданиям в каком-то количестве. Но если уж нельзя, то тогда нельзя, — цитирует РИА Новости писателя.

Прилепин добавил, что государство должно принимать меры для собственной защиты и ради спокойствия граждан, но при этом молодые люди также должны иметь какие-то формы «экшен, стрит-арта и прочих вещей, за которые им не открутят голову» и которые существовали во все времена.

Идеологическая подоснова происходившего вчера меня волнует очень мало, я её в целом не разделяю и считаю деструктивной и вредной для страны. Но то, что молодым людям необходимы какие-то формы волеизъявления и формы, которые находятся на грани закона, и формы такой эмоциональной встряски, это, безусловно, дело и власти, и государства, — заявил Прилепин.

По его мнению, в России достаточно высокий уровень развития гражданского общества, поэтому люди должны получить возможность конкурировать в гражданских структурах.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на несогласованных акциях в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального, которые прошли 31 января, было очень много провокаторов и хулиганов.

На несанкционированных акциях был задержан 5021 человек. Об этом сообщили правозащитники из «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта.