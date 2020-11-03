Мужчину в наручниках нашли в квартире возможного убийцы бизнесмена Маругова

https://static.news.ru/photo/fe88c506-1dac-11eb-8cd7-fa163e074e61_660.jpg Александр Мавриди Фото: Кадр из видео/Следственный комитет РФ/youtube.com

Следком РФ рассказал о ходе расследования убийства предпринимателя Владимира Маругова, владевшего предприятием по производству мясных изделий. Накануне силовики задержали некоего гражданина по имени Александр Мавриди. Оперативники считают его возможным исполнителем преступления.

Кроме того, в его квартире нашли прикованного наручниками к кровати пенсионера. Он рассказал правоохранителям, что Мавриди удерживает его силой и вымогает квартиры, пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на СК РФ.

Также удалось выяснить, что арбалет, из которого убили Маругова, купили в одном из московских магазинов.

О гибели Владимира Маругова стало известно утром 2 ноября. Накануне вечером он был убит в подмосковной деревне Аносино. По предварительным данным, мужчина находился в бане вместе со своей гражданской женой, когда в дом ворвались преступники.

Бизнесмена связали и вымогали деньги, в какой-то момент один из злоумышленников выстрелил в грудь Маругову из арбалета. Женщине удалось сбежать. Следствие рассматривает попытку ограбления как основную версию преступления.

Трагедию прокомментировала его бывшая жена, поэтесса Татьяна Маругова. Несколько лет назад пара развелась после 20 лет в браке, Татьяна осталась со взрослым сыном Александром. В прошлом году он погиб в ДТП — на мотоцикле он врезался в такси, писал NEWS.ru.