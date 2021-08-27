Прихожанка ударила ножом священника во время службы

Женщина напала с ножом на священника во время службы в Свято-Никольском соборе города Тейково в Ивановской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

Сначала женщина сидела на ступенях храма, затем зашла внутрь и совершила нападение с ножом на священнослужителя, — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что священник получил неопасные для жизни ранения. У мужчины резаная рана кисти и ссадина на шее.

Сама женщина объяснила полицейским, что слышала голоса, которые приказали ей напасть на священника. По словам правоохранителей, подозреваемая отличается неадекватным поведением. Идёт проверка инцидента.

11 августа во время автограф-сессии в Санкт-Петербурге на журналиста Александра Невзорова напал православный активист. Он ударил его по щеке и потребовал перестать «оскорблять чувства верующих и православную веру».

Ранее сообщалось, что в Уфе вооружённый ножом мужчина атаковал полицейских. Они обезвредили его, применив оружие.