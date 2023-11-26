«Приходят целыми делегациями»: как выглядит могила Евгения Пригожина

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года. Он похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга. Кто из родных бизнесмена приходит на его могилу и как может выглядеть памятник Пригожину — в материале NEWS.ru.

Почему Пригожин часто приходил на Пороховское кладбище

Пороховское кладбище находится в Красногвардейском районе Петербурга, это самая окраина города, недалеко от Кольцевой дороги. Оно появилось еще в XVIII веке рядом с выстроенным по указу Петра Первого пороховым заводом. Тогда там хоронили в основном простых работников этого предприятия. Во время Великой Отечественной войны на кладбище появилось несколько крупных братских могил — защитников блокадного Ленинграда и его жителей.

Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище, как и его отца Виктора Пригожина (1935–1970). Сотрудник кладбища Николай в беседе с NEWS.ru рассказал, что бизнесмен очень часто при жизни навещал могилу родственника.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

«Приходил вон с той стороны кладбища, всегда с цветами, обычно это были красные розы. Бывал один, без охраны. Постояв у отцовской могилы, шел на соседнюю аллею, где захоронены еще Пригожины — родственники: бабушки или, может быть, тетушки», — рассказал Николай.

По его словам, Евгений Пригожин «выглядел всегда сосредоточенным и мрачным, так как место не располагает к приятному настроению».

Как проходили похороны Пригожина

Николай удивился, что 29 августа — в день похорон бизнесмена — журналисты и знакомые погибшего ожидали церемонии прощания на других кладбищах Петербурга.

«Нам дирекция кладбища дня за два [до похорон] сказала: его привезут сюда, подготовьте тут все. Вручную копали могилу», — рассказал сотрудник кладбища.

Он отметил, что на похоронах присутствовали около 40 человек и все прошло очень быстро. По словам Николая, гроб не открывали, речи не произносили. Буквально через час в СМИ появилась информация, что с Пригожиным простились на Пороховском кладбище. По словам Николая, люди «начали приходить целыми делегациями». Как добавил собеседник NEWS.ru, могилу посещают и военные, и гражданские.

«Нет ни дня, чтобы кто-то да не навестил Евгения Викторовича. Много женщин — они всегда плачут. Мне кажется, что при жизни его очень любили женщины», — предположил Николай.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

По его словам, мама Пригожина и его сын Павел часто приходят к нему на могилу. Сотрудник кладбища отметил, что его родственница выглядит «явно моложе своих лет, очень интеллигентная и приятная дама».

Как найти могилу основателя ЧВК «Вагнер» на Пороховском кладбище

Могилу Пригожина найти совсем не сложно: по пути от входа на кладбище до места захоронения размещены простые таблички-указатели, на которых написано: «К могиле Пригожина Е. В.». Люди несут на нее красные розы и гвоздики, пишут послания Пригожину: «Сталинград скорбит», «Уважаемый Евгений Викторович. Спасибо вам за все! Спасибо за жизнь!», «Спасибо за правду! Ваше дело будет жить во благо России!», «Калининград с вами!», «Вы были и остаетесь героем для нас!». Также на плите стоят портреты бизнесмена и Дмитрия Уткина, хотя второй похоронен в Мытищах, а не в Санкт-Петербурге.

На могиле рядом с крестом лежат две кепки: черная и зеленая с эмблемой ЧВК «Вагнера» в виде костей и черепа. На надгробии написана фраза, которую Пригожин произносил при жизни по отношению к погибшим военным: «Груз двести — мы вместе».

«Обмеряли могилу, вероятно, для создания памятника»

По словам сотрудника кладбища, за могилой бизнесмена установлено круглосуточное видеонаблюдение: камера на дереве. Чуть выше на аллее находится домик охраны. Николай пояснил, что он появился через несколько дней после похорон Пригожина.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

«Охранник — отдельно нанятый человек, не наш сотрудник — в монитор наблюдает за могилой Пригожина. Вероятно, во избежание каких-нибудь провокаций с захоронением», — рассказал он.

Николай также отметил, что буквально на днях приходила группа мужчин вместе с сыном бизнесмена. «Обмеряли могилу, вероятно, для создания памятника», — сказал он.

Работа над монументом обычно занимает несколько месяцев. Николай предположил, что памятник может быть выполнен в виде фигуры или бюста самого бизнесмена. Вероятно, его установят в годовщину гибели Евгения Пригожина, 23 августа 2024 года.

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