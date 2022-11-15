Пригожин заявил, что не намерен создавать политические движения

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопросы признанного в России иноагентом издания «Медуза» о том, собирается ли он создавать политическое движение. Его спросили, считает ли он себя публичным политиком и собирается ли создать политическое или общественное движение.

В ответ Пригожин заявил, что не считает себя политиком и уж тем более не собирается создавать никаких партий или политических движений.

Публичным политиком я себя не считаю и никаких партий, а также политических движений открывать или создавать не собираюсь. Я просто работаю и делаю то, что должен делать любой на моем месте, — ответил основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подал в Генеральную прокуратуру РФ и департамент военной контрразведки ФСБ России заявление с просьбой провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Следственные мероприятия предприниматель попросил провести по статье о госизмене.