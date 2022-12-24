«С гранатометом в руках»: Пригожин рассказал о гибели бойца ЧВК «Вагнер» Пригожин: боец ЧВК «Вагнер» Меньшиков перед гибелью уничтожил пулеметный расчет

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что погибший на Украине российский боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков перед смертью уничтожил пулеметный расчет ВСУ. По его словам, солдат не нарушил подписанный с ЧВК контракт и ликвидировал вражеских бойцов из гранатомета до того, как в него попала смертельная пуля, передает РИА Новости. Пригожин отметил, что Меньшикова похоронят с честью на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге.

По словам самого бизнесмена, мужчина отправился на СВО из колонии.

Подписал контракт о том, что в случае, если нужно будет погибнуть, он достойно погибнет. Он не нарушил контракт, он честно погиб — с гранатометом в руках уничтожил пулеметный расчет. <...> Просто обычный пехотинец с автоматом в руках убил противника. Попала пуля, истек кровью, пытались вытащить. Не дожил, не сумел. Будет похоронен с честью — то, чего мы и добивались, — заключил предприниматель.

По словам Пригожина, Меньшикова воспитали в детдоме. После он пошел в армию, а потом женился, параллельно работая сварщиком.

Не хватало денег — решил заработать, сел в тюрьму. С каждым может такое случиться, — добавил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что осужденные оппозиционеры не хотят участвовать в специальной военной операции на Украине, поскольку для них родина — это Россия, «в которую пришли их кураторы, американцы». По его словам, такие люди движимы желаниями общества потребления.