Пригожин: заключенные в России сознательнее, чем элиты

Пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте» опубликовала ответ бизнесмена Евгения Пригожина на вопрос о том, почему заключенные из Тюменской области массово мечтают попасть в зону СВО. В обнародованном «Конкордом» сообщении Пригожин утверждает, что отбывающие уголовное наказание граждане имеют более высокий уровень сознательности, чем представители элиты, поскольку они обычные работящие люди, которым однажды в жизни не повезло.

Я думаю, что заключенные имеют высочайший уровень сознательности, значительно больший, чем российская элита. Потому что заключенные – это обычные мужики от сохи, которым в жизни когда-то не повезло, поэтому они так массово откликнулись поехать добровольцами, — говорится в публикации.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Пригожина, обращается к заключенным и предлагает принять участие в военной операции на Украине в составе ЧВК. Он поставил жесткие условия: табу на алкоголь, наркотики, дезертирство, мародерство, насилие над мирным населением. Мужчина сообщил, что отбор будет вестись через собеседование, и пообещал, что через полгода службы добровольцам гарантируется помилование, а в случае гибели их похоронят согласно волеизъявлению.

Пресс-служба компании «Конкорд» отметила, что человек в кадре, предположительно, находящийся в одной из колоний и предлагающий вступить в частную военную компанию (ЧВК) Вагнера, «чудовищно похож» на предпринимателя, а его речь такая же грамотная.