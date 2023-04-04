Погибшего Владлена Татарского зачислили в ЧВК «Вагнер» Владлена Татарского зачислили в ЧВК «Вагнер» посмертно

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Цветы у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление, согласно которому погибший военкор Владлен Татарский зачислен в ряды бойцов ЧВК «Вагнер». В документе говорится, что теперь его родные смогут получать выплаты и другие соцгарантии от руководства «Вагнера».

Настоящим сообщаем, что, по решению совета командиров, Максим Фомин (Владлен Татарский) (в случае согласия его близких) с 2 апреля 2023 года зачислен бойцом ЧВК «Вагнер» с последующими выплатами, компенсациями и другими социальными гарантиями, предусмотренными для погибших бойцов ЧВК «Вагнер», — говорится в заявлении.

Подписи под документом поставили связанный с компанией бизнесмен Евгений Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и директор «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. По предварительным данным, взорвалась статуэтка, которую ему подарила Дарья Трепова. В результате взрыва ранения получили более 30 человек.

Ранее стало известно, что Трепову этапируют из Санкт-Петербурга в Москву. Басманный суд Москвы 4 апреля изберет ей меру пресечения. Следствие ходатайствует об ее аресте.