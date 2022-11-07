Пригожин высмеял утверждения о «попытках интервенции» в выборы в США

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец Евгений Пригожин прокомментировал вопрос о попытках России, в том числе самого бизнесмена, вмешаться в выборы в конгресс США. В группе «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте» опубликован ироничный комментарий Пригожина, в котором он заявил, что «мы вмешивались и будем вмешиваться.. точно, хирургически, по-своему... и удалять сразу обе почки и печень».

Я вам отвечу очень тонко, деликатно и, прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень, — говорится в сообщении.

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее анонсировала создание центров подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях со стороны ЧВК «Вагнер». Они будут состоять из местных жителей. Предполагается, что финансовым обеспечением этих центров будет заниматься региональное бизнес-сообщество.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр», сотрудники вышли на первую рабочую смену. Внутри здания организованы офисные помещения, культурные пространства и площадки для дискуссий.