Пригожин высказался о вернувшемся в Россию Валерии Меладзе Продюсер Иосиф Пригожин заступился за вернувшегося в Россию певца Валерия Меладзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Меладзе

Заслуженный артист России Валерий Меладзе вернулся в страну как ее гражданин, желающий жить и работать у себя дома, сообщил в разговоре с «Пятым каналом» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, публика зря осуждает артиста и называет его предателем, поскольку он не делал «шокирующих» заявлений, а также не отказывался от отчизны и приехал из-за рубежа, имея на это полное право гражданина РФ.

Оставьте в покое людей, которые приезжают домой и хотят жить и работать. Валера Меладзе — гражданин России. Оттого что у него живет брат в Киеве, у него какой выбор? Нельзя делать из артистов заложников, понимаете? Записывать всех во враги народа несправедливо, — заявил Пригожин.

Ранее менеджер Меладзе Георгий Симонян заявил, что артист попал в черный список организаторов частных вечеринок для чиновников. По его словам, исполнитель теперь выступает в России без афиш на заказных концертах, однако даже после внесения предоплаты случаются отмены выступлений из-за присутствия на мероприятиях «гостей с известными фамилиями, которые не хотели или не могли слушать Меладзе».

29 сентября стало известно об отъезде певицы Аллы Пугачевой вместе с детьми Гарри и Лизой из РФ в Израиль. Автомобиль звезды был замечен на пути в аэропорт Внуково. 5 октября Украинское издание Telegraf написало о том, что российская певица получила израильский паспорт в мае 2022 года.