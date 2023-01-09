Пригожин: в боях за Соледар участвуют исключительно бойцы ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление владельца компании Евгения Пригожина о том, что в боях за Соледар в ДНР участвуют исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». В сообщении говорится, что бои за город ведутся ожесточенные. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.

Соледар берут исключительно подразделения ЧВК «Вагнер». А тем, кто распространяет эту информацию, предлагаю посетить центр Соледара, где бойцы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные бои за здание городской администрации, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что штурмовые подразделения продвигаются на Угледарском направлении под прикрытием расчетов зенитных ракетных комплексов Тихоокеанского флота ВМФ России. Зенитчики морской пехоты ТОФ ведут успешную борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника, летающими на малых высотах. В сутки каждый расчет может уничтожить до 20 выявленных воздушных целей.

До этого представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в Соледаре началось массовое отступление солдат ВСУ. Он подчеркнул, что украинские солдаты покинули городскую застройку. По словам Филипоненко, оборону на данном участке боевого соприкосновения держала 61-я механизированная бригада ВСУ. По данным разведки, украинский комбриг Лыжник приказал солдатам ночью покинуть городскую черту.