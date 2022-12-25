Пригожин сообщил о состоянии гендиректора «Русского дома» в ЦАР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала комментарий бизнесмена о состоянии генерального директора «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого. В сообщении говорится, что мужчина уже перенес операцию. Врачи, исходя из обнародованной информации, дают оптимистичные прогнозы. Сытого госпитализировали в Банги после покушения. В руках гендиректора «Русского дома» взорвалась посылка.

Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы, — передает слова Пригожина пресс-служба компании.

Вопросами безопасности в ЦАР занималась ЧВК «Вагнер», основанная Пригожиным.

Ранее Пригожин рассказал о погибшем на Украине российском бойце ЧВК «Вагнер» Дмитрии Меньшикове, котороый перед смертью уничтожил пулеметный расчет ВСУ. По его словам, солдат не нарушил подписанный с ЧВК контракт и ликвидировал вражеских бойцов из гранатомета до того, как в него попала смертельная пуля.

Пригожин отметил, что Меньшикова похоронят с честью на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге. По словам самого бизнесмена, мужчина отправился на СВО из колонии.