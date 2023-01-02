Пригожин рассказал о специальном кладбище для бойцов ЧВК «Вагнер»

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Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о том, как бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» хоронят своих сослуживцев. Как передает РИА Новости, для этого в Краснодарском крае на окраине станицы Бакинская создано специальное кладбище, где уже 93 могилы.

В перспективе поставим какой-то общий памятник, чтобы можно было цветы возлагать именно к нему, а не к какой-то могиле, — заявил он.

Как отметил Пригожин, там хоронят бойцов, которые указали это в своем завещании, сирот и тех, чьи тела не хотят забирать родственники.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» берут в плен большое количество украинских солдат. Он отметил, что военные ВСУ сдаются в плен по разным причинам: кто-то из-за ранения, кто-то от испуга. Некоторые из них, как указал Пригожин, добровольно сдают оружие, чтобы спасти жизнь своим боевым товарищам.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала ответ предпринимателя на заявление члена комитета Госдумы по обороне генерала-лейтенанта Виктора Соболева, который назвал неприемлемой критику бойцов ЧВК «Вагнер» в адрес главы Генштаба Валерия Герасимова. Бизнесмен, слова которого со ссылкой на пресс-службу «Конкорда» приводит НСН, назвал роль ЧВК «Вагнер» в спецоперации одной из решающих.