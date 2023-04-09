Пригожин призвал не недооценивать численность украинских войск Бизнесмен Пригожин: ВСУ имеют от 200 до 400 тысяч человек личного состава

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Украинские войска имеют от 200 до 400 тысяч личного состава, заявил бизнесмен Евгений Пригожин на встрече с активистами движения «Кибер Фронт Z». Видео с выступлением предпринимателя было опубликовано в Telegram-канале сообщества.

Мы перехваливаем, на мой взгляд, самих себя. Мы недооцениваем противника. Противник серьезный, противник готовился многие годы к тому, что сейчас происходит. <...> У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя, — заявил Пригожин.

Он отметил, что в перспективе России необходимо закрывать границы Белгородской, Брянской и Курской областей, а также призвал более тщательно следить за пресечением деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее 9 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Восток-Ахмат» сорвал наступление ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, батальон уничтожил два танка и один БМП.

До этого политолог Сергей Марков, проанализировав материалы утечки данных Пентагона, предположил, что Украина может начать контрнаступление уже 1 мая, поскольку подготовительные мероприятия у ВСУ запланированы до 30 апреля.