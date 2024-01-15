Пригожин признался, что его перестал интересовать Галкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в разговоре с NEWS.ru, что его перестала интересовать судьба Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Так он прокомментировал отмену концертов юмориста в Таиланде в связи с его политическими высказываниями.

Если честно, я ничего не думаю о тех, кто для себя уже сделал выбор. Какой смысл давать оценку людям, которые приняли для себя решение жить далеко от страны? Смысл думать о них? — заявил Пригожин.

Он добавил, что отмена концертов Галкина его также не интересует. При этом, по его мнению, в стране проявляют к жизни таких персон намного больше интереса, чем они демонстрируют в ответ.

Почему нас интересует их жизнь? Мы больше интересуемся их жизнью, чем они нашей. Честно скажу, с какого-то момента меня их жизнь перестала интересовать, — заключил он.

Ранее в Таиланде отменили концерты Галкина. Согласно информации СМИ, это может быть связано с позицией местных властей, которые жестко реагируют на политические высказывания артистов в ходе выступлений. Концерты юмориста должны были состояться в курортных городах Паттайя и Пхукет 24 и 25 января. Стоимость билетов на выступления варьировалась в диапазоне от 8,5 до 16 тысяч рублей.