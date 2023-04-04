Пригожин приехал во взорванное кафе, где погиб Татарский

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram опубликовала видеоролик с основателем фирмы, бизнесменом Евгением Пригожиным, предположительно, из взорванного кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Мужчина на записи заявил, что «Кибер Z фронт», который занимается организацией мероприятий в заведении, должен стать настоящей общественной организацией после гибели журналиста.

Я считаю, что «Кибер Z фронт», несмотря на гибель Владлена Татарского, несмотря на те трагические ситуации, которые произошли, должен получить новый толчок, новое дыхание, превратиться в реальную общественную организацию, — заявил Пригожин.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. По предварительным данным, взорвалась статуэтка, которую ему подарила зрительница Дарья Трепова. В результате взрыва ранения получили более 30 человек.

Ранее стало известно, что Трепову этапируют из Санкт-Петербурга в Москву. Басманный суд Москвы 4 апреля изберет ей меру пресечения. Следствие ходатайствует об ее аресте.

Пригожин ранее высказал предположение, что ответственность за смерть Татарского несет группа радикалов, не связанных с властями Украины.