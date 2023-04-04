Пригожин предложил просверлить Дарье Треповой дырку в голове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова у здания Басманного суда перед избранием меры пресечения

После теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, в России стоит задуматься о возвращении смертной казни, заявил в интервью Telegram-каналу SHOT бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, не имеет значения, знала ли подозреваемая в подрыве кафе Дарья Трепова о том, что проносит бомбу. Он предложил поставить ее к стенке и просверлить дырку в голове.

Что касается того факта, девушку использовали «в темную», «в светлую», этим будут заниматься следственные органы. <...> Рассказы девушки о том, что она прослушку несла — не надо было нести прослушку. Поэтому мое мнение — возвращение смертной казни. <...> Поставить ее к стенке и просверлить дырку в голове. Она враг. Ее работодатели — враги. Борьба с врагами должна быть абсолютно беспощадной, — сказал Пригожин.

По его мнению, Татарский был сакральным символом борьбы с внешним злом, а потому после его убийства общественное сопротивление будет только расти.

Пригожин пообещал помочь рублем пострадавшим в результате взрыва в кафе, а также отремонтировать помещение и отдать его под офис движению «Кибер Z фронт».

Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там проходил его творческий вечер, на которой пришла подозреваемая в убийстве Дарья Трепова. С разрешения Татарского она принесла ему подарок — статуэтку с его лицом. Изначально девушку не пускали с фигурой в помещение, но Татарский видел Трепову ранее и дал добро на то, чтобы она вручила подарок. Через несколько минут статуэтка, начиненная тротилом, сдетонировала.

Трепова была доставлена из Санкт-Петербурга в Москву. Ее дело ведут следователи центрального аппарата СКР. 4 апреля Басманный районный суд предъявил ей обвинение по террористической статье. Изначально против нее было возбуждено дело об убийстве, совершенном общеопасным способом.