Пригожин попросил Генпрокуратуру ограничить доступ к YouTube

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Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина рассказала во «ВКонтакте» о том, что бизнесмен обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой ограничить деятельность видеохостинга Youtube на территории РФ. По его мнению, площадка используется для распространения фейков о Вооруженных силах России и власть имущих.

YouTube наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил. <...> Необходимо срочно остановить распространение недостоверной общественно-значимой информации <...>, ограничив доступ к платформе, — говорится в опубликованном заявлении.

Кроме этого пресс-служба «Конкорда» отмечает, что Пригожин предложил рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google, которая является главным акционером Youtube.

Ранее Google заблокировал аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на YouTube. Трансляция продолжается на отечественных платформах. В компании блокировку объяснили внутренними правилами «в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

Позднее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать данные аккаунты в YouTube. Ведомство расценивает действия компании как акт цензуры и попытку ограничить работу российского государственного органа.