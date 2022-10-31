Пригожин попросил проверить Беглова на предмет участия в создании ОПГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Беглов

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой рассмотреть деятельность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Предприниматель призвал проверить чиновника на причастность к созданию организованного преступного сообщества: по мнению Пригожина, Беглов мог сделать это, в частности, для «разграбления государственного бюджета». Слова бизнесмена публикует пресс-служба компании «Конкорд».

Мною, Пригожиным Евгением Викторовичем, было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым ОПГ на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников, — заявил предприниматель.

Представители компании подчеркнули, что текст самого заявления не будет обнародован до конца проверки. Копию обращения уже направили самому Беглову.

Как стало известно ранее, Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело в первом чтении законопроект губернатора города Александра Беглова о повышении расчетных единиц для определения зарплаты госслужащих. Об инициативе депутатам рассказал представитель главы города в городском парламенте Константин Сухенко. По его словам, рост зарплат составит 8% и сейчас бюджет позволяет повысить зарплату госслужащим. Отмечается, что изменения коснутся как минимум десяти тысяч человек.

11 октября Пригожин предложил членам КПРФ, ЛДПР, а также партии «Родина» не просто делать заявления, а «взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки». Он назвал парламентариев «говорунами» и предложил им возглавить подразделения наподобие ЧВК Вагнера.