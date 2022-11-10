Пригожин подал в суд в связи с отказом ввести «ЧВК Вагнер Центр»

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец Евгений Пригожин обратился в суд в связи с отказом ввести в эксплуатацию здание «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Как утверждается в тексте, все необходимые документы для строительства здания были получены заранее. Цитируя Пригожина «Конкорд» пишет, что если в этом деле будет замешан губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, бизнесмен примет соответствующие меры.

В июле было получено Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации, прошедшей экспертизу и на основании которой было выдано Разрешение на строительство. <...> Мы обратились в суд за защитой и восстановлением своих прав. В случае если подтвердится состав преступлений в действиях губернатора А.Д. Беглова <...>, мы будем действовать в соответствии с порядком, предусмотренным для таких случаев, — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Также в нем прописано, что Госстройнадзор ссылается на несоответствие площади построенного объекта. В опубликованном ответе Пригожина подчеркивается, что строительная компания произвела оплату за превышение площади в казну города, в полном размере в порядке и в сроки, установленные договором, а все обязательства инвестором выполнены.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр», сотрудники вышли на первую рабочую смену. Внутри здания организованы офисные помещения, культурные пространства и площадки для дискуссий.

Позднее стало известно, что Госстройнадзор Санкт–Петербурга отказал в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер центр» в связи с нарушениями порядка оформления документов и некорректности указанных в них сведений.