Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы» из-за слов о ЧВК Вагнера

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Предприниматель Евгений Пригожин подал в суд на радиостанцию «Эхо Москвы», её главреда Алексея Венедиктова и главреда её сайта Виталия Рувинского. Причиной стали слова руководителя станции, который назвал бизнесмена «хозяином ЧВК Вагенра», говорится на странице связанной с истцом компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович является «хозяином ЧВК Вагнера», требует удаления и опровержения данной информации, — заявили в компании.

Там рассказали, что требуют удаления опубликованной информации. Если она не будет удалена, истец просит установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также каждый день дальнейшего неисполнения штрафовать ответчиков на 30 тысяч рублей.

В компании считают высказывание Венедиктова распространением недостоверной информации и проявлением неуважения к аудитории.

Венедиктов рассказал РИА Новости, что Пригожин не просил радиостанцию опровергать опубликованную информацию, а у редакции нет оснований удалять эти данные. Он подчеркнул, что готов к суду по этому делу.

Ранее Московский городской суд обязал признанное российскими властями иноагентом интернет-издание «Медуза» удалить материал с биографией предпринимателя Евгения Пригожина. Кроме того, журналисты должны будут выплатить бизнесмену 80 тысяч рублей. Изданию предписали удалить материал «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России» от 9 июня 2016 года.

Пригожин является ресторатором и владеет кейтеринговым бизнесом. Из-за организации питания высших лиц в СМИ его называют «поваром Путина». Кроме того, его считают негласным владельцем некоторых медиаресурсов, а представители оппозиции связывают имя предпринимателя с «фабрикой интернет-троллей» и вооружённым формированием «ЧВК Вагнера».