Пригожин ответил генералу Соболеву про роль ЧВК «Вагнер» в спецоперации Евгений Пригожин назвал роль ЧВК «Вагнер» в спецоперации одной из решающих

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала ответ предпринимателя на заявление члена комитета Госдумы по обороне генерала-лейтенанта Виктора Соболева, который назвал неприемлемой критику бойцов ЧВК «Вагнер» в адрес главы Генштаба Валерия Герасимова. Соболев заявлял, что частная военная компания играет не такую ключевую роль в спецоперации, чтобы диктовать условия. Пригожин, слова которого со ссылкой на пресс-службу «Конкорда» приводит НСН, назвал роль ЧВК «Вагнер» в спецоперации одной из решающих.

Виктор Иванович Соболев выражает собственную позицию, а не позицию комитета по обороне. Каждый имеет право на свое мнение. Могу сказать, что ЧВК «Вагнер» сегодня играет одну из решающих ролей в зоне СВО, — заявил Пригожин.

Комментируя обращение бойцов с нецензурными высказываниями в адрес Герасимова, Пригожин согласился, что «формулировки должны быть более корректны», однако добавил, что нужно вместе разбираться в «проблемах, которые существуют».

Генерал Соболев ранее также заявил, что частные военные компании в России запрещены, но на это закрывают глаза. По его словам, ЧВК «Вагнер» «давно нужно было поставить на место», поскольку «ставить себя выше других неприемлемо».

Пригожин уже выступал с критикой в адрес военного руководства. Наряду с главой Чечни Рамзаном Кадыровым основатель ЧВК «Вагнер» выражал недовольство действиями генерал-полковника Александра Лапина, командовавшего группировкой российских войск «Центр» в зоне СВО. Вскоре после этого стало известно об отставке Лапина.