Пригожин откроет «Вагнер Центр» для развития оборонных технологий

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина рассказала во «ВКонтакте» о создании «Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Он займется развитием технологий для укрепления обороноспособности РФ, в том числе информационной.

«ЧВК Вагнер Центр» — это комплекс зданий <...> Миссией «ЧВК Вагнер Центра» является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в «Вагнер Центре» есть места для бесплатного размещения изобретателей, IT-специалистов, проектировщиков, экспериментального производства и стартапов. И если проект окажется успешным, «Конкорд» рассмотрит возможность открытия филиалов «Вагнер Центра».

Ранее в компании Пригожина заявили, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь нужно было призывать представителей силовых структур, военных, прошедших службу по контракту, а также военных в отставке. В последнюю очередь — срочников, «отстрелявшх по три патрона» во время службы в армии.