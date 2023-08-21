Пригожин опубликовал новое видео с рассказом о работе ЧВК «Вагнер»

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Связанный с частной военной компанией «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин опубликовал первое видео после попытки вооруженного мятежа, сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера». Он не рассказал напрямую, где находится, но заявил о жаркой погоде.

Работаем. Температура +50. Все как мы любим, — говорит Пригожин.

На кадрах заметен пейзаж, похожий на африканский. По его словам, ЧВК проводит разведывательно-поисковую деятельность, «делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной».

Справедливость и счастье для африканских народов, — отмечает он.

Также Пригожин заявил, что «Вагнер» «берет на работу настоящих богатырей и продолжает выполнение задач, которые были поставлены».

Издание New York Times в марте сообщала, что ЧВК «Вагнер» сохраняла в Африке от 3,5 тысячи до 4,5 тысячи бойцов. Ранее политолог, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, Самер Суэйфан заявил NEWS.ru, что вагнеровцы — боеспособные ребята, которые могли бы помочь народу Нигера в борьбе против французского капитализма. При этом он подчеркнул, что военная помощь Нигеру зависит от личного решения Пригожина.