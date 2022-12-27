Пригожин призвал россиян радоваться «голубым огонькам» Пригожин: россияне должны радоваться «новогодним голубым огонькам», ведь их могли отменить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров и певица Маша Распутина участвуют в съемке новогоднего огонька на Первом канале

Россияне должны радоваться показу «новогодних голубых огоньков» по телевизору, считает продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с URA.RU он заявил, что их могли отменить на фоне проведения военной операции на Украине. Он подчеркнул, что ассортимент новогодних передач не уступает предыдущим годам и если кому-то не нравится одна программа — он может переключить на другую.

Мне кажется, очень много разных качественных программ появилось. Кому не нравится «Огонек» на «России», смотрят на Первом. Кому не нравится на Первом, смотрят «Маску» на НТВ. Ассортимент-то большой. Смотрите праздник, радуйтесь, что он еще у нас есть. <...> Мы ситуацию поставили на такие рельсы, что все не так, мы не умеем радоваться каждому дню, за тех, кто создает нам это каждый день, кто создает эту возможность каждого дня, — сказал Пригожин.

По его мнению, если бы новогодние «голубые огоньки» были отменены, россияне бы стали возмущаться и требовали праздника.

Ранее заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев заявил, что российское телевидение обеспечит зрителей праздничным настроением в новогодние дни всеми доступными способами. По его словам, телевидение является важнейшим компонентом человеческой жизни, у которого существуют свои традиции и ритуалы. Он указал, что все вышеперечисленное нарушено не будет.