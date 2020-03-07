https://static.news.ru/photo/3ca85832-6080-11ea-9ff3-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с журналистами прокомментировал историю 12-летнего сироты Максима Ткачука с Украины, которого соотечественники затравили за исполнение песни «Смуглянка» на музыкальном конкурсе в Лондоне.

По словам мужа певицы Валерии, происходящее является форменным безобразием. Пригожин заявил, что те, кто травит мальчика, — это «просто звери, которые не могут называться людьми».

Музыка, как отметил продюсер, должна объединять. Сам мальчик говорил, что его выступление находится вне политики. Так и должно быть, сказал Пригожин.

Страна, в которой он живёт, пытается его заставить забыть историю, забыть русский язык. Это, конечно, предательство по отношению к тем, кто во время Великой Отечественной войны отстоял нашу свободу. Я очень надеялся, что Владимир Зеленский накажет этих негодяев. Жаль, что этого не произошло, — цитирует продюсера ФАН.

Также Пригожин подчеркнул, что сам он «устроил бы этим радикалам Варфоломеевскую ночь».

Жители Украины в социальных сетях начали травить своего 12-летнего соотечественника после того, как тот на конкурсе в Великобритании исполнил песню «Смуглянка». Мальчика стали называть «пропагандистом русского мира», а его родителей обзывать «сволочами». Также в адрес Максима радикально настроенные украинцы начали отправлять сообщения с угрозами.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась в защиту Максима Ткачука. Она сказала, что всеми, кто угрожает ребёнку, должны заниматься прокуратура и ЕСПЧ.