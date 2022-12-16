Пригожин назвал пережевыванием говна во рту вопрос об уклонении от санкций Пригожин назвал пережевыванием говна во рту вопрос FT о его уклонении от санкций

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала в Telegram ответ бизнесмена на вопрос репортера Financial Times об уклонении от западных санкций. Цитируя Пригожина, представитель компании назвал эту тему пережевыванием говна во рту и заявил, что не будет отвечать на подобные вопросы.

Журналист Financial Times обратился к менеджеру компании «Конкорд» с просьбой прокомментировать информацию о владении Пригожиным нескольких компаний, которые юридически с ним никак не связаны. По мнению репортера, таким образом бизнесмен уклоняется от налогов.

И смешно и грустно. Неужели до такого маразма дошли даже уважаемые в прошлом издания, раз они думают, что мой сотрудник будет отвечать на это бесконечное пережевывание говна во рту. В свою очередь хотел бы ответить Financial Times. Уважаемые журналисты, у вашего руководства тяжелая сексуальная зависимость под названием копрофилия. Выплюньте это дерьмо, вдохните свежий воздух. Мир так прекрасен, — говорится в сообщении «Конкорда».

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала комментарий Пригожина на тему обсуждения Соединенным Штатами возможности причислить ЧВК «Вагнер» к террористической организации. В сообщении говорится, что «Вагнер» не подпадает ни под один из пунктов, способных определить компанию как террористическую.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Если это произойдет, Вашингтон может начать уголовное преследование членов военной компании.