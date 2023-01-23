Пригожин назвал клоунами генералов — противников бород у солдат Пригожин поддержал Кадырова и назвал кучкой клоунов противников бород у солдат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала комментарий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором тот назвал противников бород у солдат ВС РФ кучкой клоунов. Предприниматель считает, что всем выступающим за гламуризацию российской армии нужно назначить наказание со сроком заключения до 50 лет. Пригожин также согласился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, раскритиковавшим противников ношения бород солдатами ВС России.

Зэки воюют лучше, чем гвардейские части. Бойцы с перебитыми позвоночниками, как роботы, идут передавать свой опыт в тренировочные лагеря. А кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. <...> Согласен с Рамзаном Ахматовичем в его критике [противников ношения бород], — заявил Пригожин.

Ранее за бритье бород солдатами ВС РФ выступил генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он посчитал, что военным необходимо следить за собой. Позднее его раскритиковал Кадыров, который попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина отправить Соболева на передовую. На высказывание генерала о бородах также ответил Пригожин, назвавший подобные требования архаикой.

Позже генерал-лейтенант пояснил, что он выступил не против ношения бород солдатами в армии, а против неопрятности военнослужащих. Его слова прокомментировал в разговоре с РБК генерал-полковник Виктор Заварзин, заявивший о необходимости соблюдения гигиены во время военной службы.

Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек [в боевых действиях]. Для этого командиры должны создавать все условия. Можно и бороду носить, но все должно быть аккуратно, — отметил Заварзин.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал абсурдными заявления о возможном введении запрета на ношение бороды для военнослужащих, участвующих в СВО.